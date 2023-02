Juve - Lazio, er Faina ironico: "Non sapevo che il VAR potesse invertire..."

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Contro la Juventus questa sera la Lazio non ha di certo messo in campo una delle sue migliori prestazioni. Non è abitudine del club biancoceleste trovare giustificazioni incolpando le decisioni arbitrali e non lo farà neanche nel caso di questo match. Tuttavia, c'è un episodio particolarmente contestato che lascia dubbiosi: all' 81' viene espulso il preparatore atletico biancoceleste Alessandro Fonte per proteste. Il motivo del suo nervosismo nasce dalla scelta di Maresca di invertire la segnalazione del guardalinee che aveva inizialmente concesso un calcio d'angolo in favore della Lazio. La decisione è stata probabilmente suggerita dal Var, poiché Maresca era molto lontano da Lazzari e non avrebbe potuto vedere in alcun modo l'ultimo tocco del 29 biancoceleste. Sull'accaduto ha ironizzato il lazialissimo Damiano er Faina, che su Twitter ha scritto: "Non sapevo che il var potesse invertire la decisione su un calcio d’angolo…"