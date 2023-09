Juve - Lazio, Fiore: "Bis a Torino dopo Napoli? Ho fiducia!". E su Zaccagni...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Al Corriere dello Sport Stefano Fiore ha parlato della Lazio e del delicato appuntamento con la Juventus di questo pomeriggio. L'ex biancoceleste ha utilizzato parole di stima nei confronti di Sarri, che continua a dare a questo gruppo una mentalità propositiva e un gioco divertente. Poi, tornando sulla prova del Napoli ha spiegato come quella magia non possa sparire di colpo: "Ripetersi in casa della Juve non è mai stato semplice, ma io ho fiducia". Contro il Lecce - prosegue Fiore - la squadra è stata in controllo per più di un'ora, e col Genoa c'è stata un po' di sfortuna. Infine, un commento sulla situazione legata a Zaccagni e al rinnovo di contratto: secondo l'ex Lazio, la dirigenza dovrebbe blindarlo. Il calciatore viene della sua migliore stagione in carriera, migliorarsi non sarà semplice ma, conclude Fiore, il ragazzo deve porselo come obiettivo.

