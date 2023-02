Juve - Lazio, Hysaj: "Massima concentrazione, ma noi siamo forti"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Photo Agency

Juve – Lazio decreterà la prossima semifinalista della Coppa Italia. La vincitrice di questa sera infatti affronterà l’Inter di Simone Inzaghi. Tutto pronto dunque all’Allianz Stadium dove Maurizio Sarri ritrova Ciro Immobile dal 1’ e tra i convocati anche il nuovo innesto di mercato invernale, Luca Pellegrini. Così, a pochi minuti dal match è intervenuto Elseid Hysaj ai microfoni di Lazio Style Channel: "La gara di stasera è un dentro o fuori, un'eliminazione diretta. Servirà massima concentrazione per questa sfida difficile, in uno stadio importante contro una grande squadra. Nel calcio non esistono partite scontate, ognuna ha la sua importanza e non va sottovalutata. Bisogna rispettare ogni avversario, non dimenticando però che siamo forti e possiamo fare grandi cose. Lo spirito del gruppo è il nostro punto di forza, tutti danno il massimo per aiutare, a prescindere dal fatto che partano dall'inizio o dalla panchina".