Juve-Lazio, Kovacevic: "Non nascondiamoci, per lo scudetto..."

RASSEGNA STAMPA - Al ritorno dalla sosta per le Nazionali, la Lazio dovrà affrontare la Juventus all’Allianz Stadium. Altro big match, dopo quello di Napoli, e i biancocelesti non possono certo arrivare impreparati all’appuntamento. Intervenuto ai microfoni de la Gazzetta dello Sport, il doppio ex Darko Kovacevic ha espresso le sue aspettative sull’incontro. Prima di concentrarsi sulla sfida di sabato però, ha voluto commentare l’addio di Milinkovic che per lui ha reso senza dubbio meno forte la squadra di Sarri. Soffermandosi poi sull’argomento principale, il serbo ha affermato che le due avversarie non possono essere messe sullo stesso piano: “Non nascondiamoci, senza infortuni i bianconeri sono da scudetto”.

