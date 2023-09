Juve-Lazio, Manfredonia: "Può succedere di tutto. Rabiot e Luis Alberto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

C'è attesa per il ritorno della Serie A, dopo la sosta imposta dalle Nazionali. Oltre al derby tra le milanesi, l'altro match molto discusso è quello tra Juve e Lazio. In merito, ai microfoni di TvPlay, si è espresso il doppio ex Lionello Manfredonia. Queste le sue aspettative: "È una partita aperta in cui può succedere davvero di tutto. Da chi potrebbe arrivare la giocata decisiva? Secondo me da Rabiot da una parte e Luis Alberto dall’altra".

"Se mi rivedo in un calciatore delle due rose? Non mi rivedo in nessuno delle rose attuali, giocavo in più ruoli dove i vari mister che ho avuto mi inserivano, ho iniziato da centrocampista di regia poi difensore centrale infine centrocampista di contenimento, qualche goal lo facevo. Se trova un giocatore attuale con quelle caratteristiche me lo segnali che le do un giudizio!".

"Scudetto? Per la corsa al Tricolore vedo sicuramente l’Inter in prima fila poi le altre".

