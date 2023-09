Juve-Lazio, possibile sorpresa in attacco: Allegri medita

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Poco meno di una settimana al fischio d'inizio di Juve-Lazio. La quarta giornata di Serie A si aprirà con il big match dello Stadium tra bianconeri e biancocelesti. Preparazione in vista alla Continassa e a Formello senza i nazionali. Max Allegri studia il suo miglior undici per sfidare Sarri e potrebbe regalare qualche sorpresa. Come riporta juvenews.eu, infatti, il tecnico toscano starebbe pensando di lanciare dal primo minuto Moise Kean. L'attaccante italiano si sta allenando molto bene e sta scalando posizione. L'ex Verona ed Everton potrebbe approfittare delle non perfette condizioni fisiche di Chiesa per ritagliarsi un posto vicino a Vlahovic. Ne sapremo qualcosa in più nei prossimi giorni.