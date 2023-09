Juve - Lazio, problema all'occhio per Hysaj: le condizioni

TUTTOmercatoWEB.com

Doppio cambio per Maurizio Sarri nel secondo tempo della gara contro la Juventus. Il tecnico biancoceleste ha deciso di sotituire Cataldi per Rovella e Hysaj per Luca Pellegrini. La seconda sostituzione nasce però da un problema fisico avuto da Hysaj che durante il primo tempo ha accusato un problema all'occhio sinistro. Il calciatore si è avvicinato alla panchina lamentando di non vedere bene, ha resistito per i primi 45 minuti per poi lasciare il campo appunto a Pellegrini.