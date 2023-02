Juve - Lazio, Ravanelli: "Alla squadra di Sarri è mancato il coraggio"

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio esce dalla Coppa Italia, eliminata per mano della Juventus che approda in semifinale grazie alla rete di Bremer del primo tempo. Al termine del match questo il commento di Fabrizio Ravanelli ai microfoni di Mediaset: "Alla Lazio è mancato il coraggio, sono mancati quei giocatori che potevano creare superiorità numerica. Soprattutto sono mancati gli attaccanti e la fase di finalizzazione. La Lazio deve avere più personalità nelle gare che contano, deve dimostrare quel valore tecnico che ha. Questa sera è mancata da metà campo in avanti. Si è difesa bene perché non ha concesso molto ma doveva fare molto di pù. Questa Lazio lotterà fino in fondo per un posto in Champions perché Sarri è un ottimo allenatore".