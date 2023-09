Juve - Lazio, Sarri fa scena muta ma in campo urla: "Voglio la prova di Napoli"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Scena muta. Regna il silenzio a Formello: Sarri non ha parlato in conferenza stampa. Interverrà lunedì, alla vigilia dell'Atletico. Sarà obbligatorio. era rimasto in silenzio anche prima di Napoli-Lazio, visto com'è andata si potrebbe pensare che sia stata anche una questione di scaramanzia. In campo, però, ha continuato a mantenere alta la motivazione. "Voglio la Lazio di Napoli, è questo l'atteggiamento giusto", ecco il messaggio di Mau che ha fatto seguito alla confessione nella notte del Maradona: "La mia speranza è dare continuità alla partita di questa sera, ma la sappiamo di essere vulnerabili sotto questo punto di vista". Sarri, riporta Corriere dello Sport, non ha mai che Lazio vedrà spuntare in campo: nei big match però, l'ha vista ammirata spesso vincente. L'anno scorso ha battuto tutte le big almeno una volta e quest'anno ha cominciato vincendo contro il Napoli. L'allenatore aveva chiuso il cerchio contro le grandi imponendosi su Allegri all'Olimpico, era l'8 aprile scorso. Torna a Torino ancora da detentore dell'ultimo scudetto della Juve. Ma Allegri è il collega che l'ha battuto di più in A e allo Stadium non ha mai vinto da tecnico della Lazio.

