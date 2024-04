Juve - Lazio, settore ospiti in silenzio e prime file vuote: cosa è successo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio sta giocando una partita delicatissima all'Allianz Stadium. A Torino sono oltre 1.500 i biglietti venduti ai supporters biancocelesti che però da inizio partita hanno deciso di non cantare e di non intonare i consueti cori di supporto alla squadra. Il motivo dello sciopero sarebbe riconducibile al fatto che agli stessi tifosi arrivati da Roma non sono state fatte entrare né bandiere, né striscioni, tra cui quello in ricordo di Gabriele Sandri (a cui sono stati dedicati un paio di cori all'inizio del match). Per questi motivi, il gruppo Ultras Lazio ha deciso di restare fuori dall'impianto e di lasciare le prime file vuote.