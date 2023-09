Juve-Lazio, sorpresa Allegri: un calciatore potrebbe cambiare ruolo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nazionali messe da parte, si può tornare a pensare al campionato. Sabato c'è il big match Juve-Lazio, che può indirizzare molto questa seconda fase della Serie A. In palio tre punti ma anche la possibilità di farsi spazio tra le altre squadre di vertice. Sarri e Allegri conoscono l'importanza della partita e la prepareranno al meglio. Il tecnico bianconero potrebbe optare per una mossa a sorpresa. Come riporta Tuttojuve, infatti, Cambiaso potrebbe iniziare la gara dal 1', ma sulla corsia di destra. Mancino di piede e grande crossatore, l'ex Bologna può finire sull'altra corsia per lasciare campo a Kostic e soprattutto visti i rientri tardivi dall'America di Weah e McKennie. Per ora una possibilità, tra qualche giorno può essere realtà.