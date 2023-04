Juve, le possibili scelte di Allegri: ecco il probabile undici

Fonte: LaLaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juve pronta al big match con la Lazio sabato sera all'Olimpico. Allegri, che non sarà della partita per una sindrome influenzale, non avrò Kean che è squalificato e De Sciglio che si è fermato per un affaticamento. In porta pronto al rientro Szczesny (in Coppa Italia aveva giocato Perin). Allegri ha annunciato possibili cambi in difesa e il rientro di Alex Sandro potrebbe spostare nuovamente Danilo sulla destra. Sulla corsia esterna di destra il ko di De Sciglio dà nuovamente spazio a Cuadrado in un centrocampo che dovrebbe contare ancora su Fagioli, Locatelli, Rabiot e Kostic, mentre in attacco dovrebbe essere ancora Di Maria ad agire alle spalle di Vlahovic.