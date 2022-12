Juve, Locatelli: "Nel mio cuore c'è un ex giocatore della Lazio..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Oggi centrocampista della Juventus, Manuel Locateli è però un prodotto del settore giovanile del Milan e deve il suo esordio in Serie A a Cristian Brocchi, ex centrocampista della Lazio,quell'anno tecnico rossonero. Fu lui a trovare il coraggio di lanciarlo, premiandolo per le qualità che aveva messo in mostra a livello giovanile. Intervenuto ai microfoni della Provincia, il classe 1998 ha parlato anche di lui: "Un pensiero per i principali allenatori che hai avuto? Brocchi è stato quello che mi ha lanciato e quindi è nel mio cuore". Non è però l'unico ex Lazio citato da Locatelli nella sua lunga intervista. Tra i suoi idoli c'è anche l'ex dirigente della Juve e centrocampista biancoceleste Pavel Nedved: "Gli idoli? Del Piero innanzitutto. Un genio. E pure Nedved, tanto è vero che gli ho fatto vedere quelle foto quando mi sono trasferito a Torino per divenire bianconero".