Juve | Mercato si, ma c'è un "però": dalla Premier tornano Kulusevski e...

Fonte: tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Se è vero che la Juve è sulle tracce di Milinkovic-Savic in scadenza con la Lazio, il club bianconero deve anche fare i conti con dei ritorni, anche per quanto riguarda il centrocampo.

Come riporta Il Corriere dello Sport, la Juventus rischia di non poter contare su 150 milioni di euro di eventuali riscatti dopo i prestiti sottoscritti con i club inglesi nella scorsa estate. Dejan Kulusevski, approdato al Tottenham con un riscatto da 35 milioni di euro, probabilmente tornerà a Torino, proprio come McKennie ceduto in prestito al Leeds con diritto di riscatto a 34,5 milioni più 4,5 di bonus. Anche Denis Zakaria non verrà confermato dal Chelsea che dunque non verserà 28 milioni più 5 di bonus previsti dall'accordo estivo.

Infine anche Arthur non resterà a Liverpool e dunque niente 37,5 milioni di euro come previsto dall'intesa con i Reds. Tutti giocatori che probabilmente non faranno parte dei futuri progetti tecnici di Allegri e che dunque il prossimo ds dovrà piazzare senza mettere a bilancio minusvalenze sanguinose.