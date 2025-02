Juve, Motta furioso: "Mi vergogno e dovrebbero farlo anche i miei giocatori"

TUTTOmercatoWEB.com

Un Thiago Motta furioso e che non le manda a dire quello che al termine della sfida di Coppa Italia, vinta dall'Empoli ai rigori, si è presentato ai microfoni di Mediaset: "Vergogna, abbiamo fatto un primo tempo per il quale mi sento di vergognarmi e spero che sia lo stesso anche per i miei giocatori. Ho sbagliato io a non far capire l'importanza di vestire una maglia come quella della Juventus, abbiamo meritato di non andare in semifinale. Spero che le critiche siano forti, il pubblico è stato anche troppo gentile per quanto visto nel primo tempo. Spero di vedere una reazione subito, mi vergogno di quello che ho visto e sento una grandissima responsabilità".

"Oggi non abbiamo dato niente, abbiamo sbagliato l'unica cosa che non si può sbagliare in questo club che è l'atteggiamento. Abbiamo giocato venti volte col portiere, senza prenderci responsabilità. Abbiamo toccato il fondo".

"La squadra pretende cose senza meritarle, senza dare niente in cambio. Ciò mi fa stare male, mi fa provare vergogna. Ripartiamo da una cosa basica: l'atteggiamento. Dare tutto in campo, in allenamento. Ripartiamo rispettando la storia del posto nel quale lavori. Abbiamo dimostrato tutto il contrario".