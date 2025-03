Juve, Motta: "Quarto posto? Non cambiamo filosofia, il nostro focus..."

TUTTOmercatoWEB.com

Juventus e Atalanta sono pronte a sfidarsi nel big match dell'Allianz Stadium che andrà in scena domenica 9 marzo alle 20.45. Una gara importantissima per entrambe le squadre e per i bianconeri rientrati nella corsa all'Europa dopo aver vinto cinque gare di fila in campionato. Sul tema e sul quarto posto ecco le parole del tecnico Thiago Motta in conferenza stampa.

"Per il momento non cambieremo la nostra filosofia. Focus sulla prossima partita. Non metteremo energia a pensare ad altro. Vuol dire tanto per noi. Abbiamo fatto una settimana completa pensando a domani. Oggi i ragazzi avranno la tranquillità di stare con la famiglia, con gli amici o stare qui nel nostro hotel fantastico, ma sempre con la testa sulla partita. Nient'altro. Non pensiamo ad altro. Solo alla partita di domani".