Juve, non c'è pace: Ronaldo vuole i suoi soldi e dichiara guerra al club. La cifra...

Non basta la situazione che sta vivendo, ora la Juventus dovrà vedersela anche con il suo ex attaccante Cristiano Ronaldo. Il talento portoghese, infatti, si sarebbe mosso per vie legali con lo scopo di ottenere quella parte dello stipendio rimasta in sospeso e mai ricevuta. In particolar modo CR7 avrebbe fatto appello a un avvocato per ricevere, dalla procura di Torino, alcuni atti dell'inchiesta Juventus, essendone diretto interessato. Nelle molte intercettazioni emerse sui dirigenti bianconeri, spesso viene fatto il nome di Ronaldo, in particolar modo della "carta" che porta il suo nome. Si tratterebbe di un file excel, scovato dagli inquirenti, nominato "Cr7 cartellina.xlsx", da cui sono emerse le cifre riconosciute al giocatore, ma anche quelle ancora da versare. E' proprio questo quello a cui fa riferimento, parlando con Cherubini, il capo dell’ufficio legale del club, Cesare Gabasio nell'intercettazione divenuta ormai pubblica. A Ronaldo, infatti, spetterebbero ancora 19,975 milioni netti di stipendio arretrato. Questa cifra sarebbe dovuta essere versata al giocatore anche dopo il passaggio al Manchester United, ma la sua permanenza ai Red Devils ha bloccato il riconoscimento dell'introito. Ora che però il rapporto con il club inglese è definitivamente interrotto, Ronaldo è tornato alla carica muovendosi per vie legali, con l'obiettivo di ricevere quello che gli spetta.