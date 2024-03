Juve, Panatta: "Contro la Lazio una difesa a sei, non pensavo esistesse"

Fonte: Sportface.it

La leggenda del tennis italiano, Adriano Panatta, ha parlato negli studi della Rai anche di calcio e in particolare della sconfitta della Juventus contro la Lazio per mano di Adam Marusic: “Ho visto la partita, non pensavo che esistesse la difesa a sei. Io conoscevo la difesa a tre, la difesa a quattro, sono rimasto male nel vedere la Juventus con sei in linea davanti al portiere e poi gli altri quattro davanti a questi sei. Non credo che faccia parte della storia di questa squadra, che è sempre stata un esempio. Io non l’ho mai tifata, voglio essere chiaro, però mi dispiace vederla in questa situazione. Non so bene i motivi, ma fa effetto questa Juventus in crisi”.