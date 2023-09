Juve, Pogba e il clamoroso retroscena: il dettaglio che spiazza

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Paul Pogba è stato sospeso in via cautelare, in attesa dell’esito delle controanalisi che confermeranno o meno l’esito delle prime. Nel frattempo, come riporta il Corriere della Sera, è emerso un retroscena sulla vicenda. Sull’etichetta del farmaco, assunto autonomamente dal bianconero, era specificato che contenesse doping. La situazione, a questo punto, si fa ancor più complicata per il giocatore. La sua ‘clamorosa svista’ potrebbe costargli molto cara: non solo dal punto di vista economico per via dello stipendio, attualmente sospeso, ma anche per la sanzione che gli verrebbe inflitta dal Tribunale.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE