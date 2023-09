Juve, Pogba punta la Lazio: Allegri ha un piano per Paul

Fonte: Tuttomercatoweb.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Passata la paura dopo lo stop di Empoli per Paul Pogba, ora Allegri spera che il Polpo aumenti il minutaggio e diventi decisivo in mediana, scrive La Gazzetta dello Sport. Pogba, nei piani del tecnico, deve diventare la ciliegina. Massima cautela, ma anche grande speranza. A partire dal big match che attenderà i bianconeri alla ripresa, con la Lazio. Pogba, tirato un sospiro di sollievo dopo i controlli medici post Empoli, spera di esserci già sabato. Allegri deciderà in extremis, senza correre rischi, perché la gara contro i biancocelesti è solo la prima di una serie importante: Lazio, Sassuolo, Lecce, Atalanta e Torino, prima di una nuova sosta.