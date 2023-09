Juve, Pogba scalpita: "Voglio fargli rimangiare le critiche..."

Paul Pogba mette nel mirino il match contro la Lazio. Nonostante i problemi fisici degli scorsi giorni, il centrocampista francese della Juve dovrebbe rientrare tra i convocati nel match con i biancocelesti in programma il prossimo sabato alle ore 15. Intervistato da Al Jazeera, l'ex Manchester United ha detto sul suo momento: "Voglio fargli rimangiare le loro critiche e dimostrare che non sono debole. Possono parlare male di me, ma io non mi arrenderò mai. La vicenda dell'estorsione? Il denaro cambia le persone e può distruggere una famiglia, può creare una guerra. A volte, quand'ero da solo, pensavo ‘Non voglio più avere soldi, non voglio più giocare a calcio. Voglio solo stare con persone normali, così mi ameranno per quello che sono, non per la fama, non per i soldi.’ A volte è dura".