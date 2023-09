Juve, Rabiot: "Sono un giocatore discreto. Il mio segreto in campo è..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicolò Campo/Image Sport

Oggi è impegnato con la Francia, ma non appena saranno terminati gli appuntamenti in nazionale, Adrien Rabiot farà ritorno alla Continassa per mettersi al servizio di Allegri. Nella partita di sabato contro la Lazio il centrocampista potrebbe avere un ruolo fondamentale, a meno di sorprese rientrerà nell'undici titolare della Juve. Sarà sicuramente un giocatore da seguire con particolare attenzione per gli uomini di Sarri, soprattutto dopo la sua crescita negli ultimi anni. I suoi miglioramenti, secondo quanto ha rivelato ai microfoni dell'Equipe, passano anche per la serenità extra-campo garantitagli dalla famiglia: "Io sono rimasto lo stesso, sono sempre stato discreto e non mi faccio vedere tanto fuori dal campo. Vivo molto la famiglia e questo mi permette di fare bene anche in campo".