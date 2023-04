Juve, rischio esclusione dalle Coppe: Lazio spettatrice interessata

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La scorsa settimana sono stati riassegnati i 15 punti alla Juventus in via temporanea, ma la giustizia deve ancora fare il suo corso. Inoltre tiene banco anche il processo per quanto riguarda le manovre stipendi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la Uefa attenderà la conclusione del filone italiano per poi prendere una decisione per quanto concerne il futuro europeo dei bianconeri. In caso di sentenza non benevola, potrebbe saltare l'accordo fino al 2025 sul fair play finanziario con conseguente possibile esclusione dalle coppe europee nelle prossime stagioni. Al momento non ci sono stati incontri tra la parti per ridefinire la situazione, ma non è escluso che ciò possa accadere. Chiaramente la Lazio come le altre squadre in lotta per un posto in Champions League sono alla finestra in attesa di notizie. Per i biancocelesti infatti una possibile uscita di scena dei bianconeri potrebbe rendere di gran lunga più agevole la qualificazione alla massima competizione internazionale per club.