Juve, si pensa al ricorso per la squalifica della curva sud e di Cuadrado

La Juventus chiederà tutti gli atti per valutare la possibilità di fare ricorso sia per la squalifica per una gara della curva Sud (da scontare alla prossima occasione e, cioè, nel match di campionato contro il Napoli) che per i tre turni di stop (in Coppa Italia) comminati a Juan Cuadrado per la rissa nel finale di partita contro l'Inter, con tanto di strattonamenti e pugno al portiere Handanovic. Questo quanto appreso da TMW in merito alle decisioni del Giudice Sportivo arrivate poche ore fa.

Identificati due responsabili. Nel frattempo, la Juventus ha identificato due dei responsabili degli insulti a Lukaku (quelli del video circolato). Le due identità dovranno essere confermate dalla Questura di Torino e poi sarà applicato il codice di gradimento interno che vale per qualsiasi evento riconducibile alla Juventus. Chi è minorenne sarà bandito per 10 anni, l'altro sarà bandito a vita.