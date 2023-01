Juve, tra FairPlay, plusvalenze e antisportività: ora rischia anche l’Europa

TUTTOmercatoWEB.com

La Corte d’Appello della Figc ha emesso la sentenza, le sanzioni inflitte alla Juve sono più pesanti di quelle richieste dal procuratore e ora il club tenterà il tutto per tutto col ricorso. Qualora dovesse essere accettato, le penalizzazioni potrebbero anche subire delle variazioni. In attesa di capire cosa accadrà, anche alla luce del nuovo processo che si è avviato, l’Europa osserva attenta ogni movimento. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l’Uefa considerava l’inchiesta delle Plusvalenze il fatto meno grave rispetto a quello degli stipendi, ma la decisione de federale ha sorpreso Nyon che ora dovrà rivedere la propria posizione. La squadra di Allegri potrebbe recuperare i -15 punti, ma la situazione si complicherebbe qualora la Uefa decidesse di punirla per la condotta antisportiva. In questo caso le sanzioni decorrerebbero dalla prima stagione in cui si qualifica sul campo, mettendo così a repentaglio il posto in Champions League, Europa League o Conference.

FAIRPLAY - La questione degli stipendi è un altro punto che mette a rischio l’accordo per il Fairplay finanziario. La Juve aveva patteggiato con la Uefa, in cambio di una multa, 3,5 milioni più dei limiti alla rosa e sul mercato. Se non rientra nei parametri entro tre anni, la contravvenzione aumenta a 23 milioni e il club rischia l’esclusione dalle Coppe per un anno. Il tempo dunque, gioca un ruolo fondamentale. Più aumenta il debito, maggiore è il periodo in cui non parteciperà alle maggiori competizioni europee. Inoltre, se venisse provato il comportamento fraudolento, le conseguenze sarebbero ancora più gravi. I tempi non saranno brevi, l’Europa seguirà passo passo le indagini italiane.

