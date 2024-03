Juve, Trevisani: "Sarri aveva vinto ma è stato licenziato. Allegri..."

Fonte: TuttoJuve.com

Il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato ai microfoni di 'Cronache di Spogliatoio' analizzando la situazione in casa Juve, soffermandosi in particolare sul futuro di Massimiliano Allegri in bianconero: "Pirlo e Sarri avevano vinto ma sono stati licenziati perché non convincevano. Ora la Juventus non convince e non vince. E noi continuiamo a pagare l'allenatore della Juventus 9 milioni all'anno. Anche un cactus si chiederebbe perché non c'è un tridente in campo contro il Genoa. Tra le varie falsità, c'era quella di creare confusione con troppi attaccanti che giocano insieme. Devo accettare che la Juventus sia meno forte del Genoa?".