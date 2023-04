Juventus, Alex Sandro: "Penalizzazione? Dobbiamo pensare di avere i 15 punti"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus scende in campo contro lo Sporting Lisbona nel giorno in cui arriverà il dispositivo del Collegio di garanzia del Coni sul caso plusvalenze. Ai microfoni di Sky Sport ha fatto cenno alla situazione in campionato Alex Sandro: "Gli avvocati e la società lavorano esternamente, noi pensiamo internamente alla partita e a passare il turno. Certamente dobbiamo pensare sempre di averli quei 15 punti, ma ora pensiamo solo all'Europa League".