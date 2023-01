Juventus, Allegri: "Cautela con Pogba. Ecco come stanno Chiesa e Vlahovic"

TUTTOmercatoWEB.com

Il primo impegno del 2023 della Juventus sarà in trasferta contro la Cremonese. Alla vigilia del match dello Zini, Max Allegri ha fatto il punto sulla sua squadra, specialmente sulla questione infortunati, in conferenza stampa.

POGBA - “Sta correndo, la cosa più importante è che momentaneamente il ginocchio non dà fastidio, non si è gonfiato. Se procede così magari nel giro di 15-20 giorni potrà essere con la squadra, però tutto dipende dall'evoluzione, quando si alzano i ritmi vedremo quanto e come potrà allenarsi con la squadra. Se tutto va liscio, vedremo step by step”.

CHIESA - “Sta meglio, ha lavorato con la squadra ed è pronto per un segmento di gara. Oggi valuterò l’allenamento, parlerò con i giocatori anche perché domani le sostituzioni saranno importanti. È la ripresa, ci sono giocatori in ritardo però quelli che hanno lavorato qui stanno bene”.

PAREDES E DI MARIA POTEVANO TORNARE PRIMA VISTA L'EMERGENZA? - "No, assolutamente no. Emergenza non l'abbiamo mai avuta, i ragazzi che sono rimasti hanno lavorato molto bene. Dobbiamo guardare da oggi fino al 5 giugno, non possiamo guardare a una partita. Farli rientrare un giorno prima non avrebbe cambiato niente, laggiù hanno seguito un programma di una settimana di lavoro ed era giusto che si godessero la settimana della vittoria del Mondiale che non capita tutti gli anni".

VLAHOVIC - "Sta meglio, spero nel giro di 20 giorni di avere tutti a disposizione. Però ora, magari fra una settimana viene fuori un altro problema. Ora l'importante è concentrarsi sulla partita di domani, coi rientri siamo già un numero più grande".