Juventus, Allegri dirama i convocati ma non parte con la squadra: il motivo

Poco più di 24 ore al big match tra Lazio e Juventus in programma sabato 8 aprile alle 20.45 allo stadio Olimpico. In vista della gara questi i convocati di mister Allegri che però non partirà per Roma con la squadra causa sindrome influenzale, al suo posto in panchina ci sarà Landucci. Out De Sciglio, a causa di un affaticamento muscolare.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti: Locatelli, Cuadrado, Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, Fagioli.

Attaccanti: Chiesa, Vlahovic, Milik, Di Maria, Soule.