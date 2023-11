Juventus, Allegri punge l'Inter: "Favoriti per lo scudetto, lo dicono loro stessi"

TUTTOmercatoWEB.com

Poco più di 24 ore al derby d'Italia tra Juventus e Inter che occupano al momento il primo e il secondo posto in campionato. Un match che vale molto anche per i bianconeri come affermato proprio dal tecnico bianconeri Massimiliano Allegri in conferenza stampa: "Per noi domani è molto importante, è una tappa importante del percorso di crescita della squadra. Giochiamo contro i favoriti del campionato, l’hanno detto loro stessi e non credo sia una novità”, queste le sue parole.