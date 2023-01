Juventus, Allegri ritrova un titolare: le ultime novità

Fonte: Sky Sport

Angel Di Maria non ha messo a segno con la Juventus un buon inizio. Arrivato in estate scorsa, il Fideo ha saltato 13 partite per infortunio muscolare, tra queste anche quella di ieri contro la Cremonese vinta per 1-0 dai bianconeri. L'argentino era finito out per una contusione alla caviglia destra ma per Allegri il problema sembrerebbe essere rientrato. Come riporta Sky Sport, Angel Di Maria è tornato ad allenarsi in gruppo. Salvo imprevisti, il campione del mondo dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la gara casalinga con l'Udinese, in programma sabato 7 gennaio alle 18:00.