Juventus, Allegri: "Sentenza? Quando la sapremo..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Giornata importante quella di domani per la Juventus di Allegri che si gioca la qualificazione alla semifinale di Europa League contro lo Sporting Lisbona. Non solo, c'è attesa in casa bianconera anche per l'esito del Collegio di Garanzia sulla penalizzazione di 15 punti. Queste le parole del tecnico in merito: "Sapevamo dovesse uscire il 19 la sentenza e ora vediamo se uscirà stasera o domattina. Quando lo sapremo, metteremo da parte l'esito e penseremo alla partita”.