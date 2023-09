Juventus | Allegri si ridimensiona: "Arrivare in Champions è molto difficile"

Fonte: Rai Sport

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimiliano Allegri è stato ospite in Rai per parlare dell'inizio di campionato della Juventus. La prossima avversaria della Lazio ha ottenuto 7 punti nelle prime tre gare. Gli ultimi tre proprio ieri sera sul campo dell'Empoli. L'allenatore ha iniziato proprio dal match al Castellani: "È stata una buona partita, delle prime tre è stata la migliore e sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi, affrontiamo una buona sosta e ci fa crescere l'autostima per affrontare le partite che verranno nel modo migliore. Sappiamo che per noi arrivare tra le prime quattro è molto difficile, ci sono tre squadre molto più attrezzate quindi dovremo essere bravi a crescere velocemente sia come singoli che come squadra e avere il desiderio di fare qualcosa di importante".

Pogba

Il tecnico bianconero ha poi parlato dell'infortunio di Pogba: "Ha un fastidio dietro, gli esami strumentali diranno cosa ha. È un giocatore diverso, basta vedere come gioca la palla, i tempi che ha, la tecnica che ha, purtroppo viene da una serie di infortuni e speriamo che questo non sia niente".

Chiesa e Vlahovic

Allegri ha risposto alla domanda sulle prestazioni degli attaccanti Chiesa e Vlahovic dicendo: "Hanno fatto una buona gara entrambi e anche gli altri due che sono entrati, sia in fase difensiva che in fase offensiva siamo rimasti molto ordinati e siamo rimasti dentro la partita, cosa che non era successa ad Udine e sono molto contento, non possono che crescere. Federico è un giocatore che vede la porta e quindi più gioca vicino alla porta e meglio è".