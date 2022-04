Juventus, Allegri sull'Europa: "Per il quarto posto è ancora lunga"

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, VIGILIA COMPLICATA: DUE POSSIBILI ASSENTI PER SARRI FORMELLO - Preparazione complicata fino all’ultimo. Ieri i rientri di quasi tutti i calciatori, oggi il mancato ritorno in gruppo di Marusic e l’assenza di Strakosha nella rifinitura. Il portiere, comunque all’interno del centro sportivo, non è sceso... FORMELLO - Preparazione complicata fino all’ultimo. Ieri i rientri di quasi tutti i calciatori, oggi il mancato ritorno in gruppo di Marusic e l’assenza di Strakosha nella rifinitura. Il portiere, comunque all’interno del centro sportivo, non è sceso... WEBTV LAZIO-TORINO 1-1 | IL COMMENTO DI ZAPPULLA: "PAZZA LAZIO, MA TROPPO TARDI..." La Lazio pareggia 1-1 con il Torino. Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella rubrica dei 60 secondi. Il video direttamente dallo Stadio Olimpico con il rammarico di un pari arrivato troppo tardi: CLICCA QUI PER I SESSANTA SECONDI DI ZAPPULLA O... La Lazio pareggia 1-1 con il Torino. Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella rubrica dei 60 secondi. Il video direttamente dallo Stadio Olimpico con il rammarico di un pari arrivato troppo tardi: CLICCA QUI PER I SESSANTA SECONDI DI ZAPPULLA O... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO, ANCHE LA LAZIO SU ROVELLA: SARRI SI INFORMA C'è anche la Lazio su Nicolò Rovella. Perlomeno questo è quello che riporta calciomercato.com, secondo cui i biancocelesti starebbero seguendo con continuità il giocatore, valutando l'ipotesi di presentare un'offerta per lui la... C'è anche la Lazio su Nicolò Rovella. Perlomeno questo è quello che riporta calciomercato.com, secondo cui i biancocelesti starebbero seguendo con continuità il giocatore, valutando l'ipotesi di presentare un'offerta per lui la...