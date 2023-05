Juventus, Bonucci annuncia il ritiro: "Smetto di giocare"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

500 partite con la maglia della Juventus, quasi una seconda pelle per Leonardo Bonucci che proprio nella serata di ieri ha annunciato che questa sarà la sua ultima stagione da giocatore. "Il prossimo anno smetterò di giocare e credo che si chiuderà un'era. Per me è un orgoglio esserci stato, spero che un giorno tanti giovani prenderanno come idoli noi di quella storica difesa juventina. Da bambino quando rincorri il pallone, hai il sogno di vestire una maglia come quella della Juve e riuscirci per 500 volte significa aver fatto la storia della Juve ed è una grande emozione. Vivere questa maglia è stato come vivere per 12 anni in un sogno e dentro di me c’è sempre quel bambino che è felice di scendere in campo perché era il suo sogno", queste le sue parole ai canali ufficiali del club.