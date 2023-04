Juventus, Brambati: "Sarri e Pirlo sono stati mandati via, Allegri..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Giornata cruciale quella odierna per la Juventus di Massimiliano Allegri impegnata nella gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona e in attesa anche che il Collegio di Garanzia del Coni si esprima sul -15 inflitto ai bianconeri. L'ex calciatore Massimo Brambati ai microfoni di TMW Radio ha detto la sua soffermandosi anche su quanto fatto da Allegri in stagione: "Al netto dei problemi societari la sua è stata un'annata disastrosa, doveva lottare per lo Scudetto e stare dentro la Champions. Non aveva un girone impossibile e con gli acquisti fatti e voluti da lui poteva farlo. Certi acquisti poteva evitare di farli, vedi Pogba. Allegri sta lì perché ha un contratto importantissimo, chiunque altro sarebbe andato via. basti vedere come è andata con Sarri e Pirlo".