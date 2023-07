Juventus, clamorosa decisione su Bonucci: difensore scioccato

TUTTOmercatoWEB.com

Si separano le strade della Juventus e di Bonucci. Il capitano sarà messo, anche abbastanza clamorosamente, fuori squadra dal tecnico Allegri per scelta tecnica. Le ultime indiscrezioni raccontano che il difensore, che secondo alcune voci di mercato si era proposto anche alla Lazio, è stato chiamato a colloquio da Giuntoli che gli ha comunicato la decisione della società. Una scelta improvvisa e impronosticabile che cambia totalmente il futuro di Bonucci. All'orizzonte c'è l'addio al calcio già annunciato a giugno prossimo. Prtima però la sua ultima avventura lontano da Torino.

La conferma di Di Marzio

Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato, ha spiegato che l'unica strada percorribile per il difensore è la Lazio. In diretta a Sky Sport il giornalista ha spiegato che ai biancocelesti serve un uomo d'esperienza per la Champions, Sarri lo ha già allenato e approverebbe il trasferimento. Dalla sua il giocatore accetterebbe l'approdo nella Capitale: ha ricevuto offerte dalla Turchia, ma per motivi familiari preferirebbe rimanere in Italia. Al momento rimane un'idea, con la possibilità che l'interesse si trasformi in trattativa.