Juventus, Di Maria si ferma ancora e salta la trasferta a Cremona

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Angel Di Maria sta diventando un vero e proprio problema per la Juventus. L'argentino, fresco di vittoria al Mondiale con l'Argentina, è nuovamente out per una contusione alla caviglia destra. Allegri non lo ha convocato per la trasferta di Cremona e una sua presenza nei prossimi impegni con Udinese e Napoli è in forte dubbio. El Fideo ha saltato in stagione 9 partite per infortunio, mettendo l'allenatore in difficoltà: i forfait di Pogba e Vlahovic non aiutano.