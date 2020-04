Juventus, Douglas Costa: "Spero che la Serie A riparta al più presto"

(ANSA) - TORINO, 13 APR - "Spero che il campionato riparta al più presto, magari tra un mese", così Douglas Costa si è espresso durante una diretta Instagram con il cantante brasiliano Tohi. "Mi alleno tutti i giorni, ma non so più cosa fare in casa - continua il giocatore della Juventus - e mi auguro di ripartire a breve". Douglas Costa è ancora in Brasile: "Sono a casa con la mia famiglia, passo molto tempo insieme ai miei cari". (ANSA).

CALCIOMERCATO LAZIO: "IL BARCELLONA VUOLE LUIZ FELIPE"

LA DINASTIA CRUZ CONTINUA: IL FIGLIO DEL JARDINERO SEGUITO DA CLUB DI SERIE A

TORNA ALLA HOMEPAGE