Juventus, ecco la carta Ronaldo che complica le cose: la situazione

Il Corriere della Sera pubblica il documento con l'accordo firmato con il calciatore portoghese che rischia di complicare la posizione del club...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spunta la carta Ronaldo. Il famoso documento che complicherebbe la situazione della Juventus è stato pubblicato oggi da Il Corriere della Sera e sarebbe in possesso degli iqnuirenti. La lettera indirizzata al lusitano e firmata dall'ex d.s. Fabio Paratici parla dei circa 20 milioni che il club deve al giocatore. Una cifra non dichiarata dalla società stessa. La lettera recita: «Egregio signor Ronaldo Dos Santos Aveiro, facciamo seguito alle intese intercorse e uniamo alla presente il documento relativo al premio integrativo riconosciuto a suo favore (“Accordo premio integrativo”) e l’ulteriore scrittura integrativa dell’accordo premio integrativo (“Scrittura integrativa”). Nel confermare gli impegni assunti nei predetti documenti, ci impegnano (Sic, ndr) altresì a consegnarvi entro il 31/07/2021 l’Accordo premio integrativo ritrascritto su moduli federali “Altre scritture”, ad oggi non disponibili, e la scrittura integrativa debitamente sottoscritta». Nel foglio c'è la firma di Paratici, ma non di Cristiano Ronaldo che se l'avesse firmata rischierebbe una squalifica. Anche l'oggetto è chiaro: «Accordo premio integrativo – scrittura integrativa». In poche parole la Juventus avrebbe versato in altro modo i soldi dei tre mesi a cui ufficialmente i calciatori hanno rinunciato pubblicamente. Cosa accadrà ora nell'inchiesta?