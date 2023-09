Juventus, Giuntoli: "L'obiettivo è tornare in Champions"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Juventus è di scena in casa dell'Empoli per il posticipo della terza giornata di Serie A. Ai microfoni di Sky Sport il direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli ha risposto a una domanda sull'obiettivo stagionale della squadra allenata da Massimiliano Allegri: "Noi vogliamo tornare in Champions, che è dove vogliamo giocare, è questo il nostro volere, Non ci poniamo limiti, ma ci sono squadre attrezzate come noi, ce la giocheremo".