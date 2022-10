Juventus, infortunio Vlahovic: le novità sugli esami

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Allegri è in allarme. Dopo il pesante poker calato dal Benfica ai danni della Juventus, i bianconeri si ritrovano a fare i conti anche con un altro infortunio. Ieri sera infatti, Dusan Vlahovic è stato costretto ad abbandonare il campo di gioco per un problema agli adduttori. Come riporta Sky Sport, nelle prossime ore potrebbero esserci dei controlli per l'attaccante bianconero al fine di valutare l'entità di un possibile infortunio. La Lazio rimane alla finestra, il 13 novembre sarà all'Allianz Stadium per affrontare proprio la squadra di Allegri.