Juventus - Inter con polemiche, la decide Canhanoglu. Vince anche la Roma: la classifica

Si è da poco conclusa la sfida dell'Allianz Stadium tra Juventus e Inter. Il Derby d'Italia viene deciso da una rete di Calhanoglu a fine primo tempo. Prima Sczcesny para il suo rigore, ma dopo l'analisi Var si ripete e il turco segna. Tante emozioni nel corso dei 90', su tutti la trasversa di Chiellini e il palo di Zakaria. Con i tre punti conquistati questa sera, Inzaghi torna alla vittoria e sale a quota 63 punti, a -3 dal Milan (in campo lunedì sera contor il Bologna) e Napoli (coi nerazzurri che devono sempre recuperare una sfida). Resta a quota 59 la Juventus che interrompe a 16 giornate la propria imbattibilità.

SAMPDORIA - ROMA - Decima gara utile consecutiva per la Roma, reduce dalla vittoria in trasferta contro la Sampdoria, che rimane in acque pericolose in classifica. Di Mkhitaryan il gol che decide la partita, con i blucerchiati che tentano in ogni modo di non farsi sopraffare, pagando poi alla distanza la sua insufficiente spinga offensiva. Alla fine, per i giallorossi l'unica nota stonata resta il dolore alla spalla destra dopo un precedente scontro di gioco che costringe Abraham a uscire nel finale. Mentre i liguri rimangono in sedicesima posizione a quota 29, la Roma sorpassa la Lazio e si riprende il quinto posto (54 punti).

