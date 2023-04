Juventus - Inter, le decisioni del Giudice Sportivo su Lukaku, Handanovic e Cuadrado

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

E' arrivata la sentenza del Giudice Sportivo in merito a quanto accaduto nel finale di gara di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Sono tre le giornate di squalifica inflitte a Cuadrado (più un'ammenda di 10.000 euro) "per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Seconda sanzione); sentito il Direttore di gara, perché, al termine della partita, a seguito di un diverbio con un calciatore della squadra avversaria, lo strattonava vigorosamente cingendogli le mani al collo e indirizzandogli un pugno al volto (atto, quest’ultimo, rilevato dai collaboratori della Procura federale); veniva diviso a forza dal giocatore avversario grazie all’intervento di alcuni compagni di squadra".

Una giornata di squalifica invece per il portiere Handanovic (con ammenda di 10.000 euro) "perché, al termine della partita, a seguito di un diverbio con un calciatore della squadra avversaria, lo strattonava vigorosamente cingendogli le mani al collo; veniva diviso a forza dal giocatore avversario grazie all’intervento di alcuni compagni di squadra".

Una giornata anche a Lukaku per "doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo".