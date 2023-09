Juventus | La Cassazione: "Processo Prisma da Torino a Roma"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Sorpresa per la sentenza della Corte di Cassazione sul Processo Prisma, partito in seguito a una serie di controlli di Consob e Covisoc su alcune operazioni di mercato della Juventus tra il 2018 e il 2021. È stata dichiarata infatti l'incompetenza del Tribunale di Torino sulla vicenda, ordinando l'immediata trasmissione degli atti presso il Tribunale di Roma, città in cui hanno sede i server della borsa, essendo il club quotato. Accolta quindi la richiesta della società bianconera, con la Procura di Torino che non ha voluto commentare la notizia.

