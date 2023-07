Juventus: la dura presa di posizione dei tifosi contro Lukaku e Cuadrado

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Mattinata rovente in casa Juve e non solo per la temperatura esterna. I tifosi della accorsi al J-Medical per accogliere alcuni componenti della rosa bianconera pronti per le visite mediche si sono lasciati andare a dei cori non proprio benevoli nei confronti di Romelu Lukaku. Secondo gli ultimi rumors di mercato il club piemontese potrebbe inserirsi nella corsa all'attaccante belga e questa possibilità non piace affatto ai sostenitori della Vecchia Signora che hanno esclamato a gran voce "Noi Lukaku non lo vogliamo". Oggetto del bersaglio anche Cuadrado che sembra in procinto di passare all'Inter.