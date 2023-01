Juventus, Landucci: “Coppa Italia? Questo è il nostro obiettivo”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Monza, Marco Landucci, vice di Allegri, ha fissato gli obiettivi in Coppa Italia. I bianconeri, nel prossimo turno in programma il 2 febbraio, dovranno vedersela con la Lazio di Sarri che agli ottavi ha eliminato il Bologna. Queste le parole del tecnico: "Siamo ripartiti bene, la Coppa Italia è importante. Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo preso un gol evitabile. Abbiamo fatto giocare tanti ragazzi che hanno dimostrato di poterci dare una grande mano, Chiesa e Di Maria ci hanno dato più qualità davanti. La Juve ha il dovere di giocare ogni competizione al massimo. Noi vogliamo arrivare fino in fondo come in tutte le competizioni cui partecipiamo”.