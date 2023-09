Juventus - Lazio, Chiesa rientrato a Torino: le condizioni

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La partita di ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali sarà Juventus - Lazio di sabato 16 settembre. Sia Sarri che Allegri hanno le dita incrociate per le condizioni dei rispettivi giocatori impegnati con le varie selezioni. Chi è già tornato a casa per problemi fisici è Federico Chiesa, che ha abbandonato il ritiro dell'Italia a Coverciano a causa di un affaticamento agli adduttori. Secondo quanto riportato da Sky Sport il problema fisico non preoccupa lo staff medico bianconero in vista della Lazio, anche se il giocatore per scrupolo verrà sottoposto a ulteriori esami nella giornata di lunedì.