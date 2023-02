Juventus-Lazio, è il matchday: la società ricorda l'appuntamento - FOTO

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il giorno della grande sfida di Coppa Italia è arrivato. Stasera alle ore 21:00 c'è il calcio di inizio di Juventus-Lazio sfida valida per i quarti di finale della manifestazione nazionale. Chi vincerà affronterà l'Inter nella doppia semifinale. La società è consapevole della posta in palio e ha postato il classico "Matchday" in cui suona la carica in vista del confronto di Torino. Di seguito il post completo.