Juventus - Lazio, esami medici per Chiesa: i dettagli

L'avvicinamento della Juventus alla partita contro la Lazio di sabato alle 15:00 è caratterizzato dal dubbio legato a Federico Chiesa. L'attaccante dell'Italia, che ha abbandonato il ritiro di Coverciano dopo aver sentito un fastidio all'adduttore della gamba sinistra, verrà sottoposto a esami al J medical per valutare la disponibilità in vista della ripresa del campionato. Secondo quanto filtra da ambienti vicini al club bianconero Chiesa non dovrebbe aver subito lesione, potendo rientrare così tra i convocati di Allegri contro la Lazio. Probabile però una partenza dalla panchina e un ingresso in corso del match.